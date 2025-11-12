Он представился сотрудником военной прокуратуры.

Во Владимирской области Муромская городская прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Нижегородской области. Он обвиняется в мошенничестве: похитил у 87-летней муромлянки более полумиллиона рублей. ПодробностиКак выяснило следствие, молодой человек согласился за деньги помогать телефонным мошенникам. В июле 2025 года его сообщник позвонил пенсионерке, представился сотрудником военной прокуратуры и сообщил, что с её счёта переводятся деньги на финансирование терроризма, за что ей грозит уголовная ответственность.Чтобы «спасти» сбережения, пожилую женщину убедили «задекларировать» наличные, иначе налоговая всё изымет. Поддавшись обману, потерпевшая передала обвиняемому через таксиста более 500 000 рублей. Похищенные деньги злоумышленник передал неустановленному сообщнику, оставив себе часть в качестве гонорара.Обвиняемый полностью признал вину и возместил ущерб потерпевшей. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении остальных участников группы расследуется отдельно.