По информации городского ГАИ, 11 ноября, в 17.50, на автодороге «Владимир-Лунёво» водитель «Митсубиси» сбил ребёнка 8 лет. Несовершеннолетний переходил дорогу в неустановленном месте. С

По информации городского ГАИ, 11 ноября, в 17.50, на автодороге «Владимир-Лунёво» водитель «Митсубиси» сбил ребёнка 8 лет. Несовершеннолетний переходил дорогу в неустановленном месте. С травмами он госпитализирован. Дорожная полиция проводит проверку. В прокуратуре области также сообщили об организации проверочных мероприятий по факту ДТП. Из материала прокуратуры области: В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка всем