Медики Гусь-Хрустальной станции скорой помощи провели экскурсию для детей Школы искусств им. М.А.Балакирева. Воспитанники образовательного учреждения в возрасте от 9 до 13 лет подготовили

Медики Гусь-Хрустальной станции скорой помощи провели экскурсию для детей Школы искусств им. М.А.Балакирева. Воспитанники образовательного учреждения в возрасте от 9 до 13 лет подготовили для медработников рисунки, на которых изобразили сложные рабочие будни скорой помощи. Шедевры школьников уже разместили на станции. В знак благодарности медики пригласили детей на экскурсию. Рассказали им, как выстраивается работа сотрудников