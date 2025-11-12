Прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Коврова, по вине которого погиб пешеход. ДТП произошло в сентябре этого года. Обвиняемый ехал по улице Муромской в Коврове

Прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Коврова, по вине которого погиб пешеход. ДТП произошло в сентябре этого года. Обвиняемый ехал по улице Муромской в Коврове со скоростью не менее 107 км/ч. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, он не притормозил, хотя автомобиль, движущийся впереди по левой полосе, стал останавливаться. Виновник вылетел на зебру и сбил