В Коврове Владимирской области завершили расследование дела о серийных кражах. Местный житель, 38-летний мужчина, который уже не раз был судим за подобные преступления, теперь обвиняется сразу в 25 эпизодах. Подробности рассказали вС апреля по сентябрь он успел обнести 23 магазина, а еще две попытки оказались неудачными – его поймали на месте. Схема была простой: заходил, прятал алкоголь и гигиенические средства под одежду или в рюкзак, а затем уходил, не заплатив. Краденое он тут же продавал, а деньги тратил на свои нужды.Общий ущерб составил почти 200 тысяч рублей. Несмотря на то, что его лицо было на всех камерах, поймать его оказалось непросто. Теперь дело передано в суд.