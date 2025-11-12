В МКУ «Зеленый город» в начале октября появилась своя бригада по опиловке и валке деревьев. Специалисты бригады занимаются санитарной обрезкой, удалением аварийных или сухих деревьев, а

В МКУ «Зеленый город» в начале октября появилась своя бригада по опиловке и валке деревьев. Специалисты бригады занимаются санитарной обрезкой, удалением аварийных или сухих деревьев, а также формированием крон на тех территориях, которые обслуживает учреждение. Также в распоряжении «Зеленого города» поступил автогидроподъемник. Сейчас он проходит необходимые процедуры регистрации. А сотрудники уже обучены работе на автовышке.