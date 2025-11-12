Во Владимирской области подвели итоги второго этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!». В ней приняли участие сотрудники различных подразделений МВД России,

Во Владимирской области подвели итоги второго этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!». В ней приняли участие сотрудники различных подразделений МВД России, общественники, волонтёры и специалисты по профилактике и лечению наркомании. В период проведения очередного этапа акции, который проходил в октябре, владимирцы более 40 раз сообщили в полицию о фактах незаконного оборота наркотиков. По каждому правоохранители