Во Владимире началась подготовка к зиме: на остановках устанавливают баки с песко-соляной смесью. Об этомСотрудники предприятия уже приступили к размещению и заполнению емкостей на остановках общественного транспорта. Работы идут на улицах Горького, Большой Нижегородской, Луначарского и других оживленных участках города.Горожан просят бережно относиться к новому имуществу, не ломать баки и не выбрасывать в них мусор. Это поможет емкостям прослужить дольше и обеспечить безопасность на дорогах в зимний период.