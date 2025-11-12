Одна богатая женщина, которая никогда не испытывала удовлетворения в сексе, объявила:
-Кто сможет удовлетворить меня 100 раз за одну ночь, тому пол богатства.
Съехались мужики со всех концов земли, но никому не удалось удовлетворить женщину. Тогда объявился один чабан, из Средней Азии.
Начался процесс. Наблюдатели наблюдают и считают. А этот ушел по всей программе: 1, 2, 3 .....70, 80, и после 80 встал, вытер пот со лба и сказал:
-80ый...
А женщина, желая не упустить возможности лишний раз удовлетвориться:
-Неееет, это был 79 (подмигивая наблюдателям)
Они:
-Да да, 79ый...
Чабан не долго раздумывая:
-Ну х*й с тобой, считай сначала...
еще анекдот!