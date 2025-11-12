В период с 3 по 9 ноября в регионе зарегистрировано 106 случаев заболевания коронавирусом. По сравнению с предыдущей неделей рост составил 8 % (с 25 октября по 2 ноября – 98 случаев). Больше всего

В период с 3 по 9 ноября в регионе зарегистрировано 106 случаев заболевания коронавирусом. По сравнению с предыдущей неделей рост составил 8 % (с 25 октября по 2 ноября – 98 случаев). Больше всего заболевших выявлено в Ковровском районе – 31, во Владимире – 19, в Муромском районе – 14. Но случаев, когда ковид сопровождается