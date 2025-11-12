Первый снег во Владимирской области, по данным метеорологического сервиса Gismeteo, может пойти уже в эту субботу, 15 ноября. Температура будет постепенно снижаться: в ночь на субботу столбики

Первый снег во Владимирской области, по данным метеорологического сервиса Gismeteo, может пойти уже в эту субботу, 15 ноября. Температура будет постепенно снижаться: в ночь на субботу столбики термометров покажут до -2°C, днем воздух прогреется до +5°C. В воскресенье станет еще холоднее – ночью до -3°C, а дневная температура едва достигнет нулевой отметки. Понедельник, 17 ноября,