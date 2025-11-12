Всего за отчетный период помощь медиков потребовалась 6 770 жителям области.

Последние статистические данные показывают значительное улучшение эпидемиологической обстановки в регионе. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) упала на 19,7% по сравнению с прошлой неделей. Всего за отчетный период помощь медиков потребовалась 6 770 жителям области, включая 1 846 пациентов из самого Владимира. Эксперты отмечают, что уровень заболеваний уменьшился во всех возрастных категориях.Специалисты лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии провели масштабное исследование, изучив состояние здоровья 574 человек. Результаты показали доминирование респираторных инфекций, не относящихся к гриппу, таких как риновирус, метапневмовирус и аденовирус.Несмотря на позитивные изменения, Роспотребнадзор граждан защищать себя и близких путем своевременной вакцинации. Прививки являются наиболее действенным способом предотвращения тяжелых форм болезни и серьезных осложнений.Однако вместе с улучшением ситуации с простудой специалисты зафиксировали тревожный тренд — увеличение числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом. За последнюю неделю официально зарегистрировано 106 случаев ковида, причем большинство протекает как обычная простуда. Лишь небольшая доля больных испытывает симптомы воспаления легких.