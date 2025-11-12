Мальчик переходил дорогу у неположенном месте

В ДТП на трассе «Владимир – мкр Лунево» пострадал 8-летний ребенок. Как сообщили в , по факту произошедшего началась проверка. Водитель Mitsubishi сбил мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте.В рамках проверки будет дана оценка всем обстоятельствам инцидента, включая соблюдение требований по организации дорожного движения на данном участке и правил перевозки детей школьными автобусами.При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования.