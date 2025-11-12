Уже определены места для размещения композиций.

В преддверии Нового года древний город снова преобразится, вскоре откроется знаменитая «Аллея ёлок». Здесь ежегодно собираются талантливые мастера, чтобы представить свои оригинальные праздничные деревья. Они превращаются в настоящие произведения искусства, привлекающие туристов со всей страны.Уже определены места для размещения композиций: организаторы выделили целых 28 позиций. Желающим принять участие стоит поторопиться — заявки принимаются до 8 декабря, в правительстве области.Традиционная суздальская ёлочная выставка разместится на Красной площади рядом с Центром культуры и досуга. Посмотреть ее смогут все желающие уже после 25 декабря.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .