Он ехал по улице Муромской в Коврове со скоростью не менее 107 км/ч.

Ковровская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, после смертельного ДТП. Подробности рассказали вПо данным следствия, в сентябре 2025 года обвиняемый двигался по улице Муромской в Коврове со скоростью не менее 107 км/ч. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу напротив дома №20 по улице Муромской, водитель не снизил скорость, несмотря на то, что автомобиль в соседней полосе остановился, пропуская пешехода. В результате мужчина наехал на пешехода, переходящего дорогу.Пострадавшая получила множественные травмы, включая закрытую черепно-мозговую травму и переломы, и скончалась на месте. Обвиняемый полностью признал свою вину и выплатил компенсацию морального вреда семье погибшей пожилой женщины. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.