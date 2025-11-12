Во Владимире женщина зарезала мужа во время приготовления ужина.

Во Владимире суд вынес приговор женщине, зарезавшей своего гражданского мужа в комнате старого общежития на улице Тракторной. 44-летняя женщина чистила овощи на ужин, а ее гражданский муж лежал на диване. Ничто, казалось, не предвещало трагедии. Но бытовая ссора, перешедшая все границы, в одно мгновение превратила кухонный нож в орудие убийства, а жизнь этой семьи — в уголовную драму. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Роковая ссора на кухнеследствия и прокуратуры, все произошло вечером 25 мая 2025 года. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал оскорблять женщину. Конфликт разгорелся на почве ревности — он упрекал ее в измене. Слова, вероятно, были колкими и обидными, били в самое больное. Атмосфера в тесной комнате накалилась до предела.В какой-то момент женщина не выдержала. Гнев, обида, усталость — что именно стало последней каплей, теперь уже точно не скажешь. С кухонным ножом, который секунду назад резал овощи для ужина, она подошла к дивану. И нанесла всего один удар. Но он оказался смертельным.Один точный ударЛезвие ножа вошло в левую половину грудной клетки и достигло сердца. Мужчина скончался на месте практически мгновенно. От бытовой ссоры до необратимой трагедии прошло всего несколько минут.Испугавшись, женщина попыталась оказать первую помощь, стараясь остановить кровь. В панике она вызвала скорую, но медики, прибывшие на место, могли лишь констатировать смерть, подробности в прокуратуре.Суд и приговор: 6 лет колонииУголовное дело расследовал следователь Октябрьского межрайонного следственного отдела СК РФ, а государственное обвинение в суде поддерживал прокурор города Владимира Алексей Грошенков. Суд, изучив все материалы дела, признал женщину виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ — «Убийство».Несмотря на тяжесть преступления, суд учел смягчающие обстоятельства. В их числе — явка с повинной (фактически, она сама вызвала скорую и не пыталась скрыть происшествие), признание вины и, возможно, крайняя степень психологического напряжения в момент ссоры. В результате Октябрьский районный суд Владимира вынес приговор: 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.Ранее мы о деле женщины из Коврова, которую обвиняют в убийстве знакомого. Несмотря на полное отрицание вины, следствием найдены серьезные доказательства: голосовое сообщение самой обвиняемой и фотографии с места преступления, найденные в ее телефоне. Инцидент произошел ночью 24 октября после конфликта на почве алкоголя, завершившегося смертельным ножевым ранением.