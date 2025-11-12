Средний размер займа составляет порядка 3,8 миллиона рублей.

За первые девять месяцев текущего года владимирцы оформили чуть больше четырех тысяч ипотечных жилищных займов общей суммой около 16 миллиардов рублей. Эта цифра заметно ниже прошлогодней примерно на треть. Средний размер займа составляет порядка 3,8 миллиона рублей, а продолжительность выплат превышает четверть века.Чаще всего горожане выбирают жилье на вторичном рынке: здесь зарегистрировано более двух с половиной тысяч сделок на семь миллиардов рублей. Процентная ставка на этот сегмент недвижимости держится возле отметки 11% годовых.Покупатели новостроек оказались менее активны: в целом регион увидел лишь полторы тысячи договоров купли-продажи нового жилья на сумму около девяти миллиардов рублей. Зато средняя ставка по таким кредитам оказалась привлекательнее — всего 6%.Основой спроса остаются льготные госпрограммы поддержки семей. Особенно популярна среди жителей области программа семейной ипотеки, благодаря которой граждане получили возможность приобретать жилье даже на вторичном рынке.Управляющий отделением Владимир Банка России Татьяна Сидорова , что рынок стабилизируется именно благодаря таким инициативам. Тем временем общий объем долгов населения перед банками немного сократился и достиг цифры в 114,6 миллиарда рублей.