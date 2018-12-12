12 декабря в честь празднования Дня Конституции РФ полицейские УВД по ТиНАО присоединились к Всероссийской акции #МыГражданеРоссии...
12 декабря в честь празднования Дня Конституции РФ полицейские УВД по ТиНАО присоединились к Всероссийской акции #МыГражданеРоссии и провели торжественное мероприятие – вручение паспортов и принесение присяги гражданина Российской Федерации.
В мероприятии приняли участие руководители и личный состав отдела по вопросам миграции МО МВД России «Троицкий» г. Москвы.
Открыл церемонию вручения паспортов и торжественного принесения присяги гражданина Российской Федерации начальник отдела по вопросам миграции старший лейтенант полиции Егор Ромашов. Он поздравил всех присутствующих с этим знаменательным для всей страны праздником и пожелал достойно нести звание гражданина Российской Федерации, беречь и любить свое Отечество.
В свою очередь виновники торжества и члены их семей горячо поблагодарили полицейских и высказали уверенность, что этот знаменательный день они запомнят на всю свою жизнь.
По окончании торжественной части, все участники и члены их семей были приглашены сделать памятные фотографии в специальной фотозоне #МыГражданеРоссии, организованной полицейскими в честь Дня Конституции РФ.
Пресс-служба УВД по ТиНАО
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