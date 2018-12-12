12 декабря в честь празднования Дня Конституции РФ полицейские УВД по ТиНАО присоединились к Всероссийской акции #МыГражданеРоссии...

12 декабря в честь празднования Дня Конституции РФ полицейские УВД по ТиНАО присоединились к Всероссийской акции #МыГражданеРоссии и провели торжественное мероприятие – вручение паспортов и принесение присяги гражданина Российской Федерации.В мероприятии приняли участие руководители и личный состав отдела по вопросам миграции МО МВД России «Троицкий» г. Москвы.Открыл церемонию вручения паспортов и торжественного принесения присяги гражданина Российской Федерации начальник отдела по вопросам миграции старший лейтенант полиции Егор Ромашов. Он поздравил всех присутствующих с этим знаменательным для всей страны праздником и пожелал достойно нести звание гражданина Российской Федерации, беречь и любить свое Отечество.В свою очередь виновники торжества и члены их семей горячо поблагодарили полицейских и высказали уверенность, что этот знаменательный день они запомнят на всю свою жизнь.По окончании торжественной части, все участники и члены их семей были приглашены сделать памятные фотографии в специальной фотозоне #МыГражданеРоссии, организованной полицейскими в честь Дня Конституции РФ.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79