Более 5 тысяч злостных должников за электричество в городе Александрове. Энергетики совместно с судебными приставами провели рейд в районном центре. Они пришли в квартиры неплательщиков, в отношении которых уже вынесены судебные приказы. Должники свою платёжную недисциплинированность объясняли традиционно денежными трудностями.

Более 5 тысяч злостных должников за электричество в городе Александрове. Энергетики совместно с судебными приставами провели рейд в районном центре. Они пришли в квартиры неплательщиков, в отношении которых уже вынесены судебные приказы. Должники свою платёжную недисциплинированность объясняли традиционно денежными трудностями.Нередки и случаи, когда уже после отключения за неуплату люди самовольно подключаются к электропитанию. В этом случае электричество отключают повторно, вновь пломбируют счётчик, а хозяев квартир штрафуют.Причём, часто бывает, что долг составляет, к примеру, чуть более 2 тысяч рублей, а за самовольное подключение ждёт штраф до 10 тысяч. За один рейд энергетики и судебные приставы посещают от 5-ти до 8-ми адресов.Там, где владельцев не застали - оставляют повестки и долговые квитанции. Неплательщиков призывают погасить долг, но если убеждения не действуют, приставы могут арестовать имущество. Скоро энергетики совместно с судебными приставами отправятся к должникам в Ковровском, Муромском, Петушинском и Киржачском районах. У должников этих территорий ещё есть время заплатить по счетам.