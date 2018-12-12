Сумма ущерба составила 8,5 тысяч рублей

Сумма ущерба составила 8,5 тысяч рублейВ середине ноября в дежурную часть полиции по Александровскому району обратилась 25-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что у нее пропал велосипеда. Сумма ущерба составила 8,5 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний александровец. Он во всем сознался.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу. Он находится под стражей.Расследование уголовного дела продолжается.