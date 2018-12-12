Похищенное имущество изъято полицейскими.

В середине ноября в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратилась 25-летняя местная жительница. Девушка сообщила, что обнаружила пропажу принадлежащего ей велосипеда. Сумма ущерба, причиненного собственнице, составила 8500 рублей.Сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого была установлена личность и задержан подозреваемый, 37-летний местный житель.В содеянном мужчина сознался. Похищенное имущество было изъято полицейскими.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).Расследование уголовного дела продолжается. Полицейскими проводится проверка на причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории района.Фигурант находится под стражей.