Через два дня вооруженные силы Турции начинают наступление на террористов в Сирии. Операция намечена в районе восточного берега реки Евфрат, заявил президент Реджеп Эрдоган на саммите оборонной промышленности.

Через два дня вооруженные силы Турции начинают наступление на террористов в Сирии. Операция намечена в районе восточного берега реки Евфрат, заявил президент Реджеп Эрдоган на саммите оборонной промышленности.Глава Республики уточнил, что действия турецких войск будут направлены, прежде всего, на стабилизацию ситуации в Сирии, эта территория страны должна стать безопасной для жизни, пишет агентство ТАСС. Военнослужащие США под удар не попадут, пообещал Эрдоган.Напомним, армия Турции уже провела две операции на территории Сирии. Самая крупная – "Щит Евфрата": за несколько зимних месяцев с 2016 по 2017 год республиканские вооруженные силы очистили от террористов ИГИЛ (запрещена в России) около 2 тысяч квадратных километров. Следом за ней стартовала операция "Оливковая ветвь", которая идет до сих пор.