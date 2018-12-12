Компания LG пополнила серию ультрапортативных ноутбуков двумя новинками: трансформером типа 2 в 1 и легчайшей 17-дюймовой моделью. Как сообщается в пресс-релизе корейского производителя, при весе 1,34 килограмма лэптоп — самый легкий в своем классе среди имеющихся на рынке.

Компания LG пополнила серию ультрапортативных ноутбуков двумя новинками: трансформером типа 2 в 1 и "легчайшей" 17-дюймовой моделью. Как сообщается в пресс-релизе корейского производителя, при весе 1,34 килограмма лэптоп — самый легкий в своем классе среди имеющихся на рынке.17-дюймовый ноутбук получит "новейшие процессоры Intel Core 8-го поколения", дисплей с разрешением 2560х1600 пикселей и соотношением сторон 16:10, SSD-накопитель на 256 либо 512 гигабайт, 8 либо 16 ГБ оперативной памяти и порты Thunderbolt 3.Другая модель, 14-дюймовый гибрид ноутбука и планшета, оснащена тачскрином Full HD и крепящейся к нему клавиатурой с шарниром, поворачивающимся на 360°. В комплекте с ним идет стилус Wacom AES 2.0 Pen.Как и 17-дюймовый ноутбук, трансформер получит чипы Intel Core 8-го поколения, твердотельный диск вместимостью 256/512 ГБ и 8/16 ГБ "оперативки". Оба устройства будут оснащены сканерами отпечатков пальцев.”LG представит на CES домашнюю "пивоварку" читайте такжеНовинки представят на выставке Consumer Electronics Show (CES 2019), которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе. Цены в LG пока не уточняют. Согласно утечкам из американского магазина Best Buy, в США 17-дюймовая модель в базовой комплектации будет продаваться за $1699, 14-дюймовая — за $1499.