Казалось бы, на сегодняшний день уже не осталось ничего, в чем бы ни обвинили Россию. Однако нашлись те, кто даже во французских протестах увидел руку Кремля. Одним из тех, кто поддерживает подобную риторику, стал журналист и правозащитник Александр Рыклин.

Казалось бы, на сегодняшний день уже не осталось ничего, вчем бы ни обвинили Россию. Однако нашлись те, кто даже во французских протестахувидел "руку Кремля". Одним из тех, кто поддерживает подобную риторику, сталжурналист и правозащитник Александр Рыклин.Как сообщает , выступая на страницах одного изукраинских изданий, он заявил, что за организацией движения "Желтые жилеты"стоит Москва. Якобы сами по себе французы не могут возмущаться повышением ценна бензин и некоторыми моментами в политике Макрона. Поэтому Рыклин призвалобщественность и правоохранителей Франции немедленно разобраться во"вмешательстве"."Дискредитация западной демократии – это одно из самыхглавных направлений нашей внешней политики", – считает он.Эксперты не удивляются такому повороту событий. В частности,политолог Антон Бредихин заявил, что пока Макрон помогает Порошенко, такие, какРыклин, всегда будут обвинять Россию.Александр Рыклин – ярый защитник права свободы уличныхсобраний. Еще в 2012 году он не раз участвовал в памятных белоленточныхпротестах. Четыре года назад яростно поддерживал Майдан. И, разумеется, вставилсвои пять копеек, когда Крым стал частью России."Гениальные" задумки, как вернуть полуостров, он публикуетна Facebook.Своих подписчиков Рыклин "восхищает" умением сочетатьжалостливые посты с нацистским юмором.Ярый правозащитник и бесстрашный пикетчик с небывалымвоодушевлением подхватывает мифическую идею о "причастности" Москвы, хотя речьидет о Европе. Журналист осознанно отказывается принимать тот факт, чтофранцузы могут просто быть не согласны с властями.Поэтому не стоит удивляться, если конспирологическая теорияо пресловутом "вмешательстве" будет и дальше раскручиваться провокаторами вродеРыклина. Даром, что все эти домыслы не имеют ни малейшего отношения креальности.