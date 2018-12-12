Адвокат нападающего питерского Зенита Татьяна
Стукалова на своей странице в Instagram
прокомментировала удержание футболиста в СИЗО. Она задалась вопросом,
соразмерны ли последствия изоляции от общества содеянному, ведь Александр
Кокорин имеет проблемы со здоровьем.
Адвокат нападающего питерского "Зенита Татьяна
Стукалова на своей странице в Instagram
прокомментировала удержание футболиста в СИЗО. Она задалась вопросом,
соразмерны ли последствия изоляции от общества содеянному, ведь Александр
Кокорин имеет проблемы со здоровьем.
"Кокорину А.А. недавно сделана операция на колено
и ахиллесово сухожилие – это последствия спортивных травм. Он до конца не закончил процесс реабилитации, который предполагает
активную форму тренировок", – рассказала адвокат. При этом она добавила, что удержание
футболиста в условиях ограниченного пространства в СИЗО и невозможность
поддерживать форму грозит страшными последствиями.
По словам юриста, это "повлечет
инвалидность и как минимум хромоту". Кроме того, Стукалова отметила, что у спортсменов увеличена сердечная мышца, а
это предполагает необходимость постепенного снижения нагрузок после окончания карьеры.
Резкое же прерывание занятий ведет к негативным последствиям для
"Возникает вопрос о том, соразмерны ли
последствия изоляции от общества спортсмена в СИЗО, содеянному им – нанесения
двух ударов потерпевшему, не повлекших никакого расстройства здоровья, в ответ
на оскорбление", – резюмировала Стукалова. Пользователи соцсети в ответ на публикацию
затеяли бурную дискуссию относительно наказания футболиста.
Одни поддержали Александра
Кокорина и отметили, что его должны выпустить из СИЗО. Другие же считают
решение суда продлить арест Кокорина и его коллеги Павла Мамаева до 8 февраля
справедливым.
Напомним, футболисты
и Мамаев 8 октября устроили две драки. Вначале избили водителя Первого
канала, а позже в кафе набросились на сотрудников Минпромторга. В обоих случаях
жертвы спортсменов попали в больницу.