Адвокат нападающего питерского Зенита Татьяна Стукалова на своей странице в Instagram прокомментировала удержание футболиста в СИЗО. Она задалась вопросом, соразмерны ли последствия изоляции от общества содеянному, ведь Александр Кокорин имеет проблемы со здоровьем.

Адвокат нападающего питерского "Зенита ТатьянаСтукалова на своей странице в Instagramпрокомментировала удержание футболиста в СИЗО. Она задалась вопросом,соразмерны ли последствия изоляции от общества содеянному, ведь АлександрКокорин имеет проблемы со здоровьем."Кокорину А.А. недавно сделана операция на коленои ахиллесово сухожилие – это последствия спортивных травм. Он до конца не закончил процесс реабилитации, который предполагаетактивную форму тренировок", – рассказала адвокат. При этом она добавила, что удержаниефутболиста в условиях ограниченного пространства в СИЗО и невозможностьподдерживать форму грозит страшными последствиями.По словам юриста, это "повлечетинвалидность и как минимум хромоту". Кроме того, Стукалова отметила, что у спортсменов увеличена сердечная мышца, аэто предполагает необходимость постепенного снижения нагрузок после окончания карьеры.Резкое же прерывание занятий ведет к негативным последствиям для"Возникает вопрос о том, соразмерны липоследствия изоляции от общества спортсмена в СИЗО, содеянному им – нанесениядвух ударов потерпевшему, не повлекших никакого расстройства здоровья, в ответна оскорбление", – резюмировала Стукалова. Пользователи соцсети в ответ на публикациюзатеяли бурную дискуссию относительно наказания футболиста.Одни поддержали АлександраКокорина и отметили, что его должны выпустить из СИЗО. Другие же считаютрешение суда продлить арест Кокорина и его коллеги Павла Мамаева до 8 февралясправедливым.Напомним, футболистыи Мамаев 8 октября устроили две драки. Вначале избили водителя Первогоканала, а позже в кафе набросились на сотрудников Минпромторга. В обоих случаяхжертвы спортсменов попали в больницу.