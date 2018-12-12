В последнее время пользователи Сети заметили, что герцогиня Сассекская практически все время держит руки на своем животе. За это Меган Маркл подверглась насмешкам и критике.

В последнее время пользователи Сети заметили, чтогерцогиня Сассекская практически все время держит руки на своем животе. Заэто Меган Маркл подверглась насмешкам и критике.Хэйтеры затравили женупринца Гарри за ее странную, как им кажется, привычку. Хотя такой жест, какподдержка животика, присущ всем беременным женщинам.Особенно недоброжелатели активировались после прошедшей в Лондоне церемонии награждения FashionAwards хейтеры. "Меган, мы знаем, что ты беременна, остановись уже","Перестань, пожалуйста, трогать свой живот, он же не отвалится", "Ни разу невидел, чтобы беременные женщины так часто держались за живот", "Такдемонстративно, надоела уже", – написали интернет-пользователи.При этом многие считают,что Меган Маркл делает это только ради того, чтобы в очередной раз показатьвсем, что она ждет ребенка от принца Гарри. Ранее эксперт Кэтрин Грейвс высказала мнение, чтотаким образом Маркл таким образом "практикует родительскую заботу",что для малыша будет очень полезно.Напомним, герцог игерцогиня Сассекские недавно объявили о том, что собираются покинутьКенсингтонский дворец и перебраться во Фрогмор-хаус в Виндзоре. Официальныепредставители монаршей семьи пояснили, что хочет иметь больше пространства, когда появитсяпервенец.