На автомобиль упало дерево

На автомобиль упало деревоМКУ «Благоустройство» должно оплатить ремонт автомобиля на 258 тысяч рублей. Так решил Фрунзенский районный суд, в который обратился горожанин.В июле этого года на его машину, которая ехала в районе дома №8 по улице Энергетиков в одноименном микрорайоне, рухнуло дерево. Ущерб превысил 262 тысячи рублей. Эту сумму владимирец и хотел получить с городского предприятия.Суд встал на сторону автолюбителя, поскольку за деревьями должны следить именно в «Благоутройстве», и, следовательно, оно отвечает за содержание городских зеленых насаждений на безопасном состоянии. В данном случае предприятие нарушило свои обязательства.Решение суда в законную силу не вступило.