Отличный подарок для меломанов: на исторической сцене Большого театра сегодня премьера - интернациональная команда постановщиков и вокалистов представляет свою версию оперы Россини Путешествие в Реймс. Интерес к спектаклю огромен, билеты на первые пять представлений полностью раскуплены.

Отличный подарок для меломанов: на исторической сцене Большого театра сегодня премьера — интернациональная команда постановщиков и вокалистов представляет свою версию оперы Россини "Путешествие в Реймс". Интерес к спектаклю огромен, билеты на первые пять представлений полностью раскуплены.Оркестровый прогон. Перед генеральной репетицией каждый пытается несколько раз пройти самые сложные для себя отрывки оперы. По всему коридору из гримерок раздаются переливистые трели — артисты распеваются, из партитуры, словно кружево, плетут звучание Россини. Как говорят артисты, ровные ноты у итальянского композитора нужно украсить вензелями.Профессиональный лоск наводят и на сцене. Десятки человек проверяют декорации и свет. Для постановки создали настоящую художественную галерею. Здесь есть копии известных работ Пикассо и гения поп-арта Кита Харинга. Но, конечно, главные экспонаты на этой выставке — артисты и музыка Россини."Дайте мне счет из прачечной, и я положу его на музыку", — так сам композитор оценивал свой талант. Сочинял легко. Снискал славу быстро. Последний классик и король комического жанра."Мне кажется, что в это музыке Россини в чем-то даже превзошел себя. Музыка правда замечательная, в ней очень много юмора, в ней очень много находок интересных — гармонических, ритмических", — считает Туган Сохиев, главный дирижер и музыкальный руководитель Большого театра."Путешествие в Реймс" на афишах музыкальных театров встретишь не часто. Опера создавалась специально для коронации Карла Х, после этого пропала на полтора века. Россини использовал ее фрагменты уже для другой постановки — французского "Графа Ори". Забытую часть партитуры обнаружили лишь в 70-х годах прошлого века. С тех пор музыка неизменна, а вот драматургия становится глубже."В первоначальной версии оперы нет внутренней драматической фабулы, люди просто собираются на коронацию. Для режиссера это опасный материал. Музыкально очень объемный и вариативный. Свою сюжетную линию я постарался сделать такой же", — объясняет режиссер Дамиано Микьелетто."В основе наших декораций лежит классическая картина французского художника 1827 года, которая как раз и посвящена коронации Карла Х, т о есть тому событию, вокруг которого и вертится сюжет оперы", — рассказывает сценограф Паоло Фантин.Из отеля "Золотая лилия" действие переносится в галерею. Герои оперы становятся ее посетителями, сотрудниками и персонажами с картин. На смену географическому приходит путешествие философское. Что есть искусство? И каковы его цена и ценность?"Путешествие в Реймс" продлится пять дней. Премьера на исторической сцене Большого театра состоится вечером 12 декабря.