Известный журналист Сергей Брилев занял по итогам ноября первое место в рейтинге цитируемости. Он занял первое место, обогнав Владимира Соловьева и Дмитрия Губерниева.

Известный журналист Сергей Брилев занял по итогам ноябряпервое место в рейтинге цитируемости. Он занял первое место, обогнав ВладимираСоловьева и Дмитрия Губерниева.Сергей Брилев оставил далеко позади традиционных лидеровэтого заочного соревнования в популярности – несмотря на то, что в рейтингпопал впервые. По данным компании "Медиалогия", это произошло после "разоблачений"Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) по поводу наличия у журналиста британскогопаспорта.Индекс и составляемый на его основе рейтинг компании "Медиалогия"учитывает цитируемость персоны и влиятельность источника, опубликовавшего егоцитаты. Этот показатель рассчитывается на базе математико-лингвистическогоанализа текстов 46 900 открытых источников.Напомним, Сергей Брилев в ноябре заявил, что никогда нескрывал наличие еще одного гражданства. Этот факт прекрасно известен егоработодателям. Ответ журналиста на обвинения ФБК растиражировали как во многих СМИ,так и в интернете.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заняла врейтинге 2 место. Широкое распространение получило сообщение в telegram-каналеглавреда RT: она рассказала о том, что арест рэпера Хаскиотменили после вмешательства чиновников из администрации президента, пишетИзвестный телеведущий Владимир Соловьев в рейтинге стабильнозанимает одну из верхних строчек. В ноябре, благодаря вторжению Сергея Брилева,Владимир Рудольфович спустился на 4 место. А спортивный журналист ДмитрийГуберниев, известный своей любовью к биатлону, занял 10 строку.