Известный журналист Сергей Брилев занял по итогам ноября
первое место в рейтинге цитируемости. Он занял первое место, обогнав Владимира
Соловьева и Дмитрия Губерниева.
Известный журналист Сергей Брилев занял по итогам ноября
первое место в рейтинге цитируемости. Он занял первое место, обогнав Владимира
Соловьева и Дмитрия Губерниева.
Сергей Брилев оставил далеко позади традиционных лидеров
этого заочного соревнования в популярности – несмотря на то, что в рейтинг
попал впервые. По данным компании "Медиалогия", это произошло после "разоблачений"
Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) по поводу наличия у журналиста британского
паспорта.
Индекс и составляемый на его основе рейтинг компании "Медиалогия"
учитывает цитируемость персоны и влиятельность источника, опубликовавшего его
цитаты. Этот показатель рассчитывается на базе математико-лингвистического
анализа текстов 46 900 открытых источников.
Напомним, Сергей Брилев в ноябре заявил, что никогда не
скрывал наличие еще одного гражданства. Этот факт прекрасно известен его
работодателям. Ответ журналиста на обвинения ФБК растиражировали как во многих СМИ,
так и в интернете.
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заняла в
рейтинге 2 место. Широкое распространение получило сообщение в telegram-канале
главреда RT: она рассказала о том, что арест рэпера Хаски
отменили после вмешательства чиновников из администрации президента, пишет
Известный телеведущий Владимир Соловьев в рейтинге стабильно
занимает одну из верхних строчек. В ноябре, благодаря вторжению Сергея Брилева,
Владимир Рудольфович спустился на 4 место. А спортивный журналист Дмитрий
Губерниев, известный своей любовью к биатлону, занял 10 строку.