Американская поп-певица опубликовала короткое праздничное видео, в котором исполнила рождественскую песню. Запись появилась на официальной странице Бритни Спирс в Instagram.

Американская поп-певица опубликовала короткое праздничное видео, в котором исполнила рождественскую песню. Запись появилась наофициальной странице Бритни Спирс в Instagram.В ролике певица спела строчки из известной рождественской композиции БингаКросби "White Christmas". Чтобы добавить праздничного настроения, звезда наделамаску сказочного оленя и обработала свой голос: сделала его выше.Многим поклонникам понравилась эта запись. Однаконекоторые пользователи посоветовали ей в следующий раз петь без фильтра, потомучто они хотят услышать ее настоящий голос: "В следующий раз без фильтра. Люблю тебя!", "Ябесконечно тебя люблю, но… Зачем ты обработала свой голос? У тебя прекрасныйголос!". Один из комментаторов сравнил ее новый голос с бурундуками из детского фильма. "Мы простонедостойны услышать голос настоящей королевы", – с иронией отметил другой пользователь.Недавно папарацци заметилипоп-диву с ее 24-летним бойфрендом Сэмом Асгари. Парочка прогуливалась поЛос-Анджелесу. Для романтического свидания звезда выглядела весьмастранно. появилась на публике в прозрачной белой блузке, темно-синих джинсах и в шлепанцах, которые ейбыли сильно велики. Свой нелепый наряд она дополнила детским ободком ввиде кошачьих ушек. Ее возлюбленный был одет более скромно: в футболку, черные брюки исерые кроссовки.