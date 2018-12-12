Американская поп-певица опубликовала короткое праздничное видео, в котором исполнила рождественскую песню. Запись появилась на
официальной странице Бритни Спирс в Instagram.
Американская поп-певица опубликовала короткое праздничное видео, в котором исполнила рождественскую песню. Запись появилась на
официальной странице Бритни Спирс в Instagram.
В ролике певица спела строчки из известной рождественской композиции Бинга
Кросби "White Christmas". Чтобы добавить праздничного настроения, звезда надела
маску сказочного оленя и обработала свой голос: сделала его выше.
Многим поклонникам понравилась эта запись. Однако
некоторые пользователи посоветовали ей в следующий раз петь без фильтра, потому
что они хотят услышать ее настоящий голос: "В следующий раз без фильтра. Люблю тебя!", "Я
бесконечно тебя люблю, но… Зачем ты обработала свой голос? У тебя прекрасный
голос!". Один из комментаторов сравнил ее новый голос с бурундуками из детского фильма. "Мы просто
недостойны услышать голос настоящей королевы", – с иронией отметил другой пользователь.
Недавно папарацци заметили
поп-диву с ее 24-летним бойфрендом Сэмом Асгари. Парочка прогуливалась по
Лос-Анджелесу. Для романтического свидания звезда выглядела весьма
странно. появилась на публике в прозрачной белой блузке, темно-синих джинсах и в шлепанцах, которые ей
были сильно велики. Свой нелепый наряд она дополнила детским ободком в
виде кошачьих ушек. Ее возлюбленный был одет более скромно: в футболку, черные брюки и
серые кроссовки.