Женщина на 9-м месяце беременности пострадала в ДТП в Москве. Виновницей дорожного происшествия стала фотомодель Валерия Соколова, которую называют экс-подругой хоккеиста Овечкина.

Женщина на 9-м месяце беременности пострадала в ДТП вМоскве. Виновницей дорожного происшествия стала фотомодель Валерия Соколова,которую называют экс-подругой хоккеиста Овечкина.Известная фотомодель за рулем внедорожника Gelandewagenвыехала на встречную полосу. Опасный маневр завершился лобовым столкновением сдругим автомобилем, в котором ехали мужчина и его жена. Женщина на 9-м месяцебеременности.К счастью, серьезных повреждений семейная пара не получила -судя по записи видеорегистратора, супруги самостоятельно вышли из машины. Пословам очевидцев происшествия, виновница ДТП была пьяна. Официальногоподтверждения этой информации пока не поступало.Соколова пыталась скрыться с места аварии. Ее остановилипотерпевшие. На видеозаписи четко виден госномер автомобиля фотомодели. Тем неменее, сообщается, что полиция пока не может найти машину.Устроившая ДТП Валерия Соколова оказалась бывшей девушкойзнаменитого хоккеиста Александра Овечкина. Как URA.news со ссылкой на РЕН ТВ, Овечкин иСоколова. По некоторым данным, известный спортсмен выяснил некие данныебиографии подруги, после чего разорвал с ней отношения.Напомним, Александр Овечкин женился на дочери известного режиссера Веры Глаголевой – Анастасии Шубской. 18 августа этого года у них родился наследник. Роды прошли в США. Молодых родителей поздравили многие российские знаменитости – Катя Лель, Анна Хилькевич, Глюкоза, Александр Ревва. Мальчика назвали Сергеем. Супруги объяснили, что назвали малыша в честь старшего брата Александра.