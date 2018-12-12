Часть январской пенсии россиянам выплатят досрочно, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании правления Пенсионного фонда России. В декабре фонд обещает аванс за новогодние праздничные дни.

Часть январской пенсии россиянам выплатят досрочно, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании правления Пенсионного фонда России. В декабре фонд обещает аванс за новогодние праздничные дни.В отличие от предыдущих лет, выплаты уже будут учитывать январскую индексацию. Деньги можно будет получить в двадцатых числах декабря, передает телеканал "Россия 24"."Часть январских пенсий мы направляем в конце декабря, — заявил Антон Дроздов, председатель правления ПФР. — Часть людей получают деньги на почте и в других организациях. 1,2,3 января попадают на праздничные дни. Чтобы пенсионеры получили средства, они направляются заблаговременно. В бюджете они есть".