Во Франции в результате стрельбы в центре города Страсбург минимум один человек погиб и десять пострадали. В медицинских учреждениях Страсбурга активирован белый план.

Во Франции в результате стрельбы в центре города Страсбург минимум один человек погиб и десять пострадали. Такие данные сообщают местные средства массовой информации, ссылаясь на правоохранительные органы.В медицинских учреждениях Страсбурга активирован "белый план". Это чрезвычайная мера спасательных служб, применяемая в случае терактов, эпидемий и натуральных катастроф, передает телеканал "Россия 24". В центре города прекращено движение трамваев и автобусов.В настоящее время полиция ведет поиски стрелявшего, который скрылся с места происшествия. Как уточняется, он вел огонь из автоматического оружия.На данном этапе не исключается версия террористического акта, сообщает агентство "Интерфакс".МВД Франции на своей странице в Twitter сообщило, что в Страсбурге происходит серьезный инцидент, связанный с общественной безопасностью. Власти рекомендуют местным жителям оставаться дома, не распространять слухи и соблюдать требования властей.France: gunmen fled after shooting in #Strasbourg.EU Parliament has been placed on lockdown.At least 1 killedAt least 6 injuredCity Center on lockdownGunman/gunmen on the runSituation still active pic.twitter.com/70eEttD9JK— Ashraf Sherjan