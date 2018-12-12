Вместо воды маслянистая жидкость. Накануне жители Восточного района Владимира начали жаловаться на качество водопроводной воды. В соцсетях появились многочисленные комментарии о том, что из-под крана пошла маслянистая жидкость.

Вместо воды маслянистая жидкость.Накануне жители Восточного района Владимира начали жаловаться на качество водопроводной воды. В соцсетях появились многочисленные комментарии о том, что из-под крана пошла маслянистая жидкость. Кто-то жаловался на едкий запах керосина, кто-то бензина, у кого-то в кране вода поменяла цвет. Неполадки затронули жителей Боголюбово, Фрунзенского и Октябрьского районов Владимира."ГорВодоканал" объяснил причину cледующим образом: в реку Нерль, откуда идет водозабор, произошёл сброс органических соединений с резко-выраженным запахом. Пресс-служба "Водоканала" уверяет, что качество воды соответствует нормам, но при этом сотрудники предприятия напоминают, что воду перед употреблением все же необходимо кипятить.Тем временем, владимирцы продолжают закупаться бутилированной водой, не доверяя сообщениям специалистов. Известно, что на место сброса органических соединений уже выехали сотрудники Росприроднадзора. Проводится проверка.