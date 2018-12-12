Ровно год назад участница телепроекта Голос Анастасия Спиридонова выпустила видеоклип на свою авторскую композицию Метель, записанную специально к Новому году. Трогательная и нежная песня полюбилась не только зрителям, но и коллегам артистки по шоу Голос. И Спиридонова решила повторить успех.

Ровно год назад участница телепроекта "Голос" Анастасия Спиридонова выпустила видеоклип на свою авторскую композицию "Метель", записанную специально к Новому году. Трогательная и нежная песня полюбилась не только зрителям, но и коллегам артистки по шоу "Голос". И Спиридонова решила повторить успех."Мне позвонили студенты ВГИКа, сказали, что влюбились в песню и хотят снять на нее свой клип. Причем в главных ролях им уже видятся определенные участники "Голоса", – рассказывает Анастасия. — Я, конечно, удивилась и обрадовалась такому необычному предложению. На недавнем гала-концерте "Голос в Кремле" мы встретились со многими участниками проекта, все обсудили, и было решено поддержать идею ребят из ВГИКа".В съемках под руководством молодого режиссера Алексея Хазова приняли участие самые яркие исполнители из шоу "Голос", победители и финалисты популярного телепроекта – Маргарита Позоян, Витольд Петровский, Ольга Задонская, Торнике Квитатиани, Ладислав Бубнар, Селим Алахяров, Алиса Кожикина (представляла Россию на детском "Евровидении-2014") и многие другие. Разумеется, появится там и бессменный дирижер "Голоса" Сергей Сергеевич Жилин – руководитель оркестра "Фонограф-Симфо-Джаз".Интересно, что в оригинальном клипе вместе с Анастасией Спиридоновой в главной роли снимался актер Дмитрий Дюжев. Но теперь знойная Настя изменила ему с Александром Панайотовым, который недавно заявил, что давно и счастливо женат. Спиридонова в этом году тоже вышла замуж. Супруг у нее, к счастью, не ревнивый и в красавчике Панайотове соперника не видит.