Регион выиграл особый грант

Регион выиграл особый грантВладимирская область выиграла грант за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала в 2017 году. Регион получит 331,8 миллионов рублей из федерального бюджета. Соответствующее достижение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.Наш регион вошел в число 40 субъектов России, где власти смогли достичь высоких темпов наращивания экономического потенциала. На поощрение этих областей страны выделили 19,96 миллиардов рублей.