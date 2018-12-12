Татьяна Плаксина эпатировала пользователей Сети новыми снимками в Instagram. 29-летняя наследница певицы приняла участие в откровенной фотосессии.

Татьяна Плаксина эпатировалапользователей Сети новыми снимками в Instagram. 29-летняянаследница певицы приняла участие в откровенной фотосессии.Сейчас Татьяна продолжает восстанавливатьсяпосле серьезных травм, полученных в результате падения с велосипеда наКоста-Рике. Ранее она вовремя прямого эфира в Instagram сообщила, что все плохо себя чувствует, ведь у нее нетнескольких, а челюсть в двух местах была сломана.Видимо, с помощью фотосессии девушка решила снять стресс ипоэкспериментировать. На фотографиях Плаксина предстала полуобнаженной иизмазанной краской. Кстати, дочь Любови Успенской позиционирует себя какхудожник.На одном из снимковТатьяна показывает небритые подмышки, – модный на Западе тренд. На другом же показываетязык. Эротические странные фото оценилидалеко не все поклонники.Многие подписчики Плаксинойпосчитали, что такие снимки не подходят для публичной демонстрации. Некоторые посчитали, что дочери Успенской нужен психолог. "Лечитьдевочку нужно, а не поддерживать это ее состояние", "Не сторонник осуждать, нов данном случае консультация, как минимум психолога будет актуальна", "Да... уж...деточка... надо что-то менять... пока мама может помочь", – высказалиськритики.Поклонникам же Плаксиной понравились снимки. Онипосчитали, что таким образом девушка выразила себя как человек, занимающийсяискусством.