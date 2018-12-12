Больше 20 сотрудников завода «Селивановская вода» во Владимирской области не получили зарплату за несколько месяцев. Отдельным работникам завод задолжал около 40 000 рублей. Люди оказались в настоящей долговой яме. У рабочих предприятия нет возможности заплатить за кредиты и вернуть долги. В ситуации разбирался Алексей Домнин.

Больше 20 сотрудников завода Селивановская вода во Владимирской области не получили зарплату за несколько месяцев. Отдельным работникам завод задолжал около 40 000 рублей. Люди оказались в настоящей долговой яме. У рабочих предприятия нет возможности заплатить за кредиты и вернуть долги. В ситуации разбирался Алексей Домнин.(Селивановский район)Эти люди не живут, они выживают. Долги, кредиты, мизерная зарплата, которую еще и задерживают – с этими проблемами столкнулись десятки жителей деревень и поселков Селивановского района. Все они работают на предприятии Селивановская вода. Среди тех, кто вынужден жить на копейки, и Галина Фролова. По ее словам, заводу она отдала почти 3 десятка лет, но теперь ее семья вынуждена жить практически натуральным хозяйством. Предприятие задолжало ей зарплату за 3 месяца, а ежемесячный заработок в 5 тысяч рублей просто не оставляет выбора, кроме как перейти на подножный корм, рассказывает Галина Фролова.Галина Фролова, сотрудница завода ООО Селивановская вода: "Материальное положение – это даже хуже нищеты. Картошку едим, грибы едим – то, что мы своим огородом запасли. Вот, едим. Но нам надо еще коммунальные заплатить, нам надо купить хотя бы порошок, мыло, средства гигиены. Вот так и живем".Долги по зарплате у завода и перед другими работниками. Сумма задолженности в конкретных случаях варьируется в пределах от 8 до 40 тысяч рублей, рассказывают рабочие. По их словам, они вынуждены даже брать в долг продукты в местных магазинах. Некоторые уже задолжали почти 20 000 рублей. Сумма, по местным меркам, очень значительная.Оксана Малькова, продавщица магазина в п. Первомайский: "Не маленькие суммы теперь висят на них и на нас тоже, на продавцах, с нас спрашивают. Нам тоже жалко их. Им жить как-то надо, что-то кушать надо. Люди-то работают".Работники пытались решить свои проблемы с руководством завода. Но дальше обещаний дело не продвинулось, рассказывают сотрудники. Людям пришлось обращаться в прокуратуру и в Трудовую инспекцию.Наталья Никашова, сотрудница завода ООО Селивановская вода: "Нам прислали ответы, что все переслали в Москву. Из Исполнительного комитета Владимира присылали, звонили, то, что хотели приехать сюда, и не нашли. Ну, типа, бухгалтерию проверить, и отправили документы в Москву".Александр Захаров, бывший сотрудник ООО Селивановская вода: "Подавали, писали мы в прокуратуру Селивановского района, прокуратуру Владимирской области, прокуратуру Зеленограда писали, обращались. Везде нам отвечали. Ну как, они работают с этим".Группа компаний Селивановская вода занимается выпуском минеральной воды и поставляет свою продукцию по всей России. Главный офис компании-производителя находится в Зеленограде. Поэтому надзорные органы перенаправляют запросы по месту регистрации компании-производителя, рассказывает директор по производству завода в Селивановском районе.Анатолий Варющенко, директор по производству ООО Селивановская вода: "Насколько я знаю, руководство компании, которое находится в зеленограде, везде уже вызывали. И в Следственный комитет, и в прокуратуру. Везде они дают ответы. Какие – я не знаю".Для того, чтобы получить ответы на вопросы, наша съемочная группа позвонила руководству компании Селивановская вода. По словам её гендиректора, долги по зарплате уже выплачиваются, а задержки связаны с накопившимися задолженностями предыдущего руководства.Дмитрий Штанько, генеральный директор ООО Селивановская вода: "На сегодняшний момент текущая зарплата выплачивается. У нас образовалась задолженность за несколько месяцев. Это образовалось из-за того, что закрыты счета банковские из-за долгов перед налоговыми. В ближайшее время эта ситуация исправится. Задолженность по зарплате будет выплачена".А пока руководство компании пытается разобраться в непростой ситуации, людям остаётся верить, что выражение долг платежом красен для их работодателей – не пустые слова.