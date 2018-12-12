Виктория Боня заинтриговала
поклонников. Телеведущая откровенно заговорила о сексе.
Виктория Боня заинтриговала
поклонников. Телеведущая откровенно заговорила о сексе.
Виктория пригласила в гости
известного инстаблогера Денчика. Знаменитости рассуждали, можно ли назвать 15-ти
сантиметровый половой орган мужчины маленьким.
"Ну как можно говорить о
том, что 15 сантиметров у мужчины это что-то маленькое. Скорее проблемы у нее",
– возмущалась Боня. Телеведущая заметила, что девушкам, предпочитающим большие
размеры, необходимо делать упражнение Кегеля, которые укрепляют мышца тазового дна.
"Три месяца не было секса!
У красивых тоже бывает?" – продолжил беседу Денчик. "Уже четыре", – с досадой поправила друга звезда.
Также Боня поведала, что ее
хорошая подруга два года жила без интима. На что блогер, который, к слову,
женат, попросил прислать ему номер телефона страдалицы.
Видеозапись беседы Денчик опубликовал в личном
микроблоге. Подписчики решили, что, говоря о размерах детородных органов, знаменитости обсуждают заявление телеведущей Насти Ивлеевой. Также многие
подписчики решили поделится с миром грустными историями своего воздержания.
"Подруга, случаем, не
Бузова?)))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это о Бузовой", "У Ивлеевой типо проблемы😂что для нее 15 см мало😂", "Про Ивлееву и 15 см?", "Речь о
ивлеевой и 15см🤣", "Тема Насти Ивлеевой,
зацепило всех😂", "И кстати я знаю женщину ей
45 лет, и у нее никогда не было секса вообще😂так что это не предел( кстати может уже и больше,
точно не помню сколько ей лет)", "Два??? У меня 5 лет не была интима!
Мужа арестовали, угнали в даль, я моталась за ним по этапам нам даже свиданий
не давали", – рассуждали интернет-обывательницы.
Отметим, что некоторых подписчиц не
так зацепила тема дефицита интима, как висящий на стене у Виктории ковер. "Тут все про секс)) Одна я внимание обратила на
КОВЕР на стене??????? Это что блин за интерьер 80х годов???? БоНя так живет?😂😃😄", "Зачем ковер на стене?🤔 Вспомнила детство😂", "Это
ковер на стене? 🤔", "Новое жилье Бони?? 😂😂😂", – писали пользователи Сети под роликом.
Напомним, в интервью Юрию Дудю телеведущая
Настя Ивлеева рассказала, что не может продолжать
отношения с человеком, у которого маленький член, даже если до секса он ей
очень нравился. На вопрос Дудя, что значит "маленький", она
ответила: 14-15 сантиметров.