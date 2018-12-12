Виктория Боня заинтриговала поклонников. Телеведущая откровенно заговорила о сексе.

Виктория Боня заинтриговалапоклонников. Телеведущая откровенно заговорила о сексе.Виктория пригласила в гостиизвестного инстаблогера Денчика. Знаменитости рассуждали, можно ли назвать 15-тисантиметровый половой орган мужчины маленьким."Ну как можно говорить отом, что 15 сантиметров у мужчины это что-то маленькое. Скорее проблемы у нее",– возмущалась Боня. Телеведущая заметила, что девушкам, предпочитающим большиеразмеры, необходимо делать упражнение Кегеля, которые укрепляют мышца тазового дна."Три месяца не было секса!У красивых тоже бывает?" – продолжил беседу Денчик. "Уже четыре", – с досадой поправила друга звезда.Также Боня поведала, что еехорошая подруга два года жила без интима. На что блогер, который, к слову,женат, попросил прислать ему номер телефона страдалицы.Видеозапись беседы Денчик опубликовал в личноммикроблоге. Подписчики решили, что, говоря о размерах детородных органов, знаменитости обсуждают заявление телеведущей Насти Ивлеевой. Также многиеподписчики решили поделится с миром грустными историями своего воздержания."Подруга, случаем, неБузова?)))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это о Бузовой", "У Ивлеевой типо проблемы😂что для нее 15 см мало😂", "Про Ивлееву и 15 см?", "Речь оивлеевой и 15см🤣", "Тема Насти Ивлеевой,зацепило всех😂", "И кстати я знаю женщину ей45 лет, и у нее никогда не было секса вообще😂так что это не предел( кстати может уже и больше,точно не помню сколько ей лет)", "Два??? У меня 5 лет не была интима!Мужа арестовали, угнали в даль, я моталась за ним по этапам нам даже свиданийне давали", – рассуждали интернет-обывательницы.Отметим, что некоторых подписчиц нетак зацепила тема дефицита интима, как висящий на стене у Виктории ковер. "Тут все про секс)) Одна я внимание обратила наКОВЕР на стене??????? Это что блин за интерьер 80х годов???? БоНя так живет?😂😃😄", "Зачем ковер на стене?🤔 Вспомнила детство😂", "Этоковер на стене? 🤔", "Новое жилье Бони?? 😂😂😂", – писали пользователи Сети под роликом.Напомним, в интервью Юрию Дудю телеведущаяНастя Ивлеева рассказала, что не может продолжатьотношения с человеком, у которого маленький член, даже если до секса он ейочень нравился. На вопрос Дудя, что значит "маленький", онаответила: 14-15 сантиметров.