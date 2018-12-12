Болезнь не позволит Елизавете Туктамышевой принять участие в чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования пройдут в Саранске с 20 по 23 декабря.

Болезнь не позволит Елизавете Туктамышевой принять участие в чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования пройдут в Саранске с 20 по 23 декабря.Елизавета опубликовала на своей странице в социальной сети градусник с температурой 38,5 градусов. Спортсменка выразила надежду, что успеет выздороветь до начала чемпионата. Но в среду Туктамышева была госпитализирована в одну из клиник Санкт-Петербурга с диагнозом воспаление лёгких."Лиза госпитализирована на две недели. У нее воспаление легких. Понятно, что она пропустит чемпионат России. Окончательное решение о снятии должна принять федерация по инициативе тренерского штаба", — сообщил РИА Новости тренер Туктамышевой Алексей Мишин.