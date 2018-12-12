Депутатам городской Думы Екатеринбурга рекомендовано отменить
решение о зарплате главы города. Народным избранникам напомнили о социальной
ответственности перед гражданами.
Депутатам городской Думы Екатеринбурга рекомендовано отменить
решение о зарплате главы города. Народным избранникам напомнили о социальной
ответственности перед гражданами.
Губернатор Свердловской области, член высшего совета "Единой
России" Евгений Куйвашев на заседании президиума политсовета потребовал от
депутатов Екатеринбургской Думы вернуться к вопросу индексации зарплат главы
города и народных избранников. Подходы к этому вопросу необходимо пересмотреть
с учетом позиции руководства страны, считает единоросс.
"Наша цель – рост доходов всех жителей Свердловской
области, а не только муниципальных служащих. Их заработная плата должна идти
вровень с ростом зарплаты по области, в целом. Это будет справедливо, а главное
– честно по отношению к людям", – сказал Куйвашев.
Причиной рассмотрения высоких зарплат чиновников стала
реакция на них секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака. Он
подверг жесткой критике решение Екатеринбургской городской Думы о повышении
зарплат мэру и депутатскому корпусу.
"Мы отреагировали на ту оценку, которую дал Андрей
Турчак. Состав президиума политсовета, куда входит и губернатор, полностью
солидарны с его позицией", – заявил секретарь регионального отделения
партии Виктор Шептий.
Он пообещал, что задачи, поставленные на последнем съезде
"Единой России", которые говорят об этических нормах членов партии и
в целом о подходах к социальной политике, будут и впредь воплощаться в конкретные
решения.