Депутатам городской Думы Екатеринбурга рекомендовано отменить решение о зарплате главы города. Народным избранникам напомнили о социальной ответственности перед гражданами.

Депутатам городской Думы Екатеринбурга рекомендовано отменитьрешение о зарплате главы города. Народным избранникам напомнили о социальнойответственности перед гражданами.Губернатор Свердловской области, член высшего совета "ЕдинойРоссии" Евгений Куйвашев на заседании президиума политсовета потребовал отдепутатов Екатеринбургской Думы вернуться к вопросу индексации зарплат главыгорода и народных избранников. Подходы к этому вопросу необходимо пересмотретьс учетом позиции руководства страны, считает единоросс."Наша цель – рост доходов всех жителей Свердловскойобласти, а не только муниципальных служащих. Их заработная плата должна идтивровень с ростом зарплаты по области, в целом. Это будет справедливо, а главное– честно по отношению к людям", – сказал Куйвашев.Причиной рассмотрения высоких зарплат чиновников сталареакция на них секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака. Онподверг жесткой критике решение Екатеринбургской городской Думы о повышениизарплат мэру и депутатскому корпусу."Мы отреагировали на ту оценку, которую дал АндрейТурчак. Состав президиума политсовета, куда входит и губернатор, полностьюсолидарны с его позицией", – заявил секретарь регионального отделенияпартии Виктор Шептий.Он пообещал, что задачи, поставленные на последнем съезде"Единой России", которые говорят об этических нормах членов партии ив целом о подходах к социальной политике, будут и впредь воплощаться в конкретныерешения.