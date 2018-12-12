Полузащитник московского Спартака и сборной России Роман Зобнин получил премию Джентльмен года, которая в этом году вручалась по версии Комсомольской правды и Спорт24.Ru.

Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин получил премию "Джентльмен года", которая в этом году вручалась по версии "Комсомольской правды" и Спорт24.Ru.Данная награда вручается игрокам, отличившимся в футболе благородством во время матчей и носит имя прославленного советского футболиста Федора Черенкова. Она вручается с 1994 года.Торжественное награждение прошло в ресторане в центре Москвы, сообщает РИА Новости. Вместе с почетным званием 24-летний хавбек получил специально сшитый для него смокинг.Отметим, что ранее джентльменами года признавалось семь футболистов "Спартака": Федор Черенков, дважды Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Дикань, Денис Глушаков и Артем Ребров.