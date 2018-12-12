Похоже, что украинские политики и общественные деятели перешли красную черту в отношениях с Россией. Заявлений, подобных тому, что выдал сегодня свихнувшийся на древних украх генерал, мир еще не слышал.

Похоже, что украинские политики и общественные деятелиперешли красную черту в отношениях с Россией. Заявлений, подобных тому, чтовыдал сегодня свихнувшийся на древних украх генерал, мир еще не слышал.Бывший генерал Службы безопасности Украины ГригорийОмельченко смело заявил, что готов при личной встрече ликвидировать президента России.Скандальное заявление прозвучало не за столом в киевской корчме, в кругу его друзей-однополчан,а в эфире подконтрольного администрации президента Порошенко телеканала“Прямой”.Военный сказал следующее: "Как офицер спецназа, имеясоответствующую подготовку, если бы мы вот так вот встретились, я пошел бы наего ликвидацию. И в нормах международного права национального законодательства– это было бы равносильно уничтожению Усама бен Ладена”.Не исключено, что оценку этой безумной угрозе вскоре дадутправоохранительные органы России. Если генерал вдруг окажется сумасшедшим с белымбилетом в кармане – это еще полбеды. Но если бывший спецназовец всерьезподумывает над убийством главы соседнего государства, то российские силовикидолжны, наверное, принять соответствующие меры.Следователям стоит услышать и еще одну скрытую угрозу,прозвучавшую из уст генерала. Он заговорил о похищении детей Владимира Путина.Омельченко сравнил президента России с Иосифом Сталиным и заявил, что они непойдет на обмен украинцев, даже если в плену окажутся его дети.Можно предположить, что случилось бы с каким-нибудь, кпримеру, мексиканским генералом, посмей он публично угрожать убийством илипокушением Дональду Трампу и его семье. Весь мир прекрасно знает, какимиметодами действуют США при угрозе их национальной безопасности.Что касается бывшего эсбэушника Омельченко, то он, скорее,не очень дружен с головой. В Сети нашлись несколько его заявлений, позволяющихусомниться в том, что генерал пребывает в здравом уме и твердой памяти. Да и сознанием истории у него как-то не очень.К примеру, Омельченко как-то объявил, что предки украинцев втечение семи тысячелетий вели летоисчисление от сотворения мира, пока оно небыло отменено Петром Первым в 1721 году. Сейчас, по версии генерала, на Украинеидет 21138 год (это не опечатка!) и называется он годом пчелы. Военный такжеуверен, что украинцы были прародителями трех славянских народов: русов, чехов ихорватов.Территорию современной Украины он назвал колыбелью белойрасы нынешней цивилизации. Еще украинцы изобрели колесо и первыми началивыращивать пшеницу, а слов "сало" ни что иное, как наследство кельтов. Вотсколько всего наговорил бывший спецназовец.Если вспомнить его более старые заявления, то вот чтоОмельченко говорил о событиях 1991 года в СССР, а именно о провале проектаГКЧП. По информации генерала, после августовского путча всего за два месяца притайных обстоятельствах были ликвидированы 1746 ответственных лиц центральногоаппарата ЦК КПСС, КГБ и центрального банка СССР.Ну и вишенкой на торте безумных бредней Омельченко, не подтвержденныхисторическими документами или хотя бы показаниями свидетелей, вполне можетстать его заявление о причинах катастрофы самолета президента Польши Качиньского в Смоленске.По утверждениюгоре-генерала, польский Ту-154 уничтожили российские спецслужбы. Якобы это быламногоступенчатая операция, во время которой военные применили высокочастотную электромагнитную пушку, чтобы вырубитьэлектронную начинку лайнера. Затем был совершен выстрел из гранатометазаряженным термобарическим зарядом.В этом ряду не хватает заявлений об инопланетянах, планетеНибиру, влиянии черных дыр на политику и числе дьявола на штрих-кодах.Возможно, генерал Омельченко еще выступит на телевидении и объявит себямессией, но российским спецслужбам все-таки стоит взять на заметку его угрозы вадрес президента Владимира Путина.