Генеральное консульство РФ в Страсбурге не располагает информацией о россиянах, возможно, пострадавших в результате стрельбы в центре города во вторник, 11 декабря.

Генеральное консульство РФ в Страсбурге не располагает информацией о россиянах, возможно, пострадавших в результате стрельбы в центре города во вторник, 11 декабря. Об этом СМИ сообщили сотрудники дипломатического представительства.В настоящее время правоохранители оцепили центр Страсбурга. Ведутся поиски стрелявшего, передает ТАСС.Глава министерства внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сейчас находится в кризисном центре министерства и лично следит за развитием ситуации в Страсбурге. Об этом он сообщил в Twitter.Службы безопасности Франции, а также спасатели мобилизованы. На месте находятся военные и полиция.Как ранее сообщали СМИ, выстрелы прозвучали на улице Гранд-Аркад недалеко от рождественской ярмарки в 20:00 по местному времени (22:00 по времени Москвы). В результате стрельбы два человека погибли и еще 11 получили ранения.