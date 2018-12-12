Гости отметили высокий уровень технического оснащения московской полиции и поблагодарили руководство и личный состав за оказанный прием, и полученный опыт в ходе встреч...

На Петровке,38 состоялась рабочая встреча руководства ГУ МВД России по г. Москве и Главного управления полиции г. Хельсинки, в рамках которой подписали ряд документов о дальнейшем взаимодействии.Прибывшую делегацию возглавил начальник Главного управления полиции города Хельсинки комиссар полиции Томи Вуори.Коллеги из Финляндии в Москве уже не в первый раз, правоохранительные структуры столиц сотрудничают с 2011 года.В начале рабочей встречи начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов отметил, что столичные правоохранители высоко ценят имеющиеся партнерские отношения, а также заинтересованы в дальнейшем укреплении и развитии двустороннего долгосрочного сотрудничества с представителями полиции Хельсинки.«Перед нами стоят похожие задачи – сделать наши города как можно безопаснее. И тот положительный опыт, который мы перенимает друг у друга, используется в дальнейшей работе, и имеет положительное влияние на уровень безопасности столиц», - отметил начальник московского Главка.В завершение рабочей встречи руководители главных управлений полиции Москвы и Хельсинки подписали План совместных действий на 2019 год. Олег Баранов выразил уверенность, что подписание документа станет новым импульсом для дальнейшего проявления взаимовыгодного сотрудничества полицейских ведомств.Далее коллегам организовали ознакомительную экскурсию, где сотрудники рассказали о специфике работы Дежурной части, в том числе службы «02», а также Ситуационного центра. Продемонстрировали работу сотрудники Центра оперативного управления ГУ МВД России по г. Москве и ДНК-лаборатории столичной полиции.В течение нескольких дней делегация посетила Управление ГИБДД, Управление внутренних дел на Московском метрополитене и Управление внутренних дел по Восточному административному округу, где обсудили ряд вопросов, в том числе касающихся обмена опытом и организации работы в правоохранительной сфере.Гости отметили высокий уровень технического оснащения московской полиции и поблагодарили руководство и личный состав за оказанный прием, а также отметили важность сотрудничества между силовыми структурами.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве