Представители компании Google обработали наиболее популярные запросы, которые оставляли российские пользователи поисковика в 2018 году. Результаты объединили в ролик Год в поиске.

Представители компании Google обработали наиболее популярные запросы, которые оставляли российские пользователи поисковика в 2018 году. Результаты объединили в ролик "Год в поиске"."В этом году больше всего искали то, что помогало нам быть вместе", — отмечают авторы видео. В рейтинг Google вошли "Никольская" (московская улица, по которой гуляли иностранцы, приехавшие на Чемпионат мира по футболу), матч "Россия — Хорватия", "цвета настроения" и "скибиди челлендж"Не обошлось, впрочем, без упоминаний главных трагедий года. В их числе пожар в торговом центре в Кемерово, смерти Олега Табакова, Стивена Хокинга, Николая Караченцова, Иосифа Кобзона.В первой пятерке наиболее быстрорастущих запросов оказались бой Хабиба Нурмагомедова с Конором МакГрегором, выборы президента России, зимние Олимпийские игры, Чемпионат мира по футболу, Кемерово.Людьми, которых россияне чаще всего искали с помощью Google, оказались Нурмагомедов, супруга принца Гарри Меган Маркл, Настя Рыбка, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и Павел Грудинин.