Артистка
в очередной раз порадовала поклонников откровенным фото. Певица продемонстрировала
в своем микроблоге смелое платье, которое выбрала для участия в юмористическом
шоу.
Артистка
в очередной раз порадовала поклонников откровенным фото. Певица продемонстрировала
в своем микроблоге смелое платье, которое выбрала для участия в юмористическом
шоу.
Знаменитость пришла на
Comedy Club в сексуальном наряде с глубоким декольте и смелым вырезом, который
обнажил ее длинные и загорелые ноги. "Новый год и чудеса ближе, чем мы могли бы
подумать. Настает пора загадывать желания и их исполнять", – поделилась Анна Седокова
в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены – прим. ред.).
Певица сообщила, что
приняла участие в съемках новогодней программы на ТНТ, пообещав зрителям
веселье, танцы и отсутствие цензуры. Поклонники восхитились вечерним платьем
и фигурой звезды. "Ох и сочная бомбита!", "О, Боги, какие
КакиеМегоСексиНогиии…", "Самая красивая из всех звезд шоубиза", "Твоя фигура
идеальная", "Горячая штучка", – высказались фолловеры.
Отметим, что Анна любит дразнить подписчиков смелыми
образами. Кроме того, певица не стесняется показывать свое соблазнительное и ухоженное
тело. Однако часть пользователей Сети считает, что Седоковой стоит быть
поскромнее.
Как писали "Дни.ру", Седокова
– многодетная мама. Она воспитывает наследников Алину, Монику и Гектора. Все
дети певицы рождены от разных мужчин. Недавно Анна рассказала, что после
расставания с партнерами вскоре находит нового кавалера. Однако пока она решила
сделать перерыв и побыть одна.