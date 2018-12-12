Артистка в очередной раз порадовала поклонников откровенным фото. Певица продемонстрировала в своем микроблоге смелое платье, которое выбрала для участия в юмористическом шоу.

Артисткав очередной раз порадовала поклонников откровенным фото. Певица продемонстрировалав своем микроблоге смелое платье, которое выбрала для участия в юмористическомшоу.Знаменитость пришла наComedy Club в сексуальном наряде с глубоким декольте и смелым вырезом, которыйобнажил ее длинные и загорелые ноги. "Новый год и чудеса ближе, чем мы могли быподумать. Настает пора загадывать желания и их исполнять", – поделилась Анна Седоковав Instagram (здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены – прим. ред.).Певица сообщила, чтоприняла участие в съемках новогодней программы на ТНТ, пообещав зрителямвеселье, танцы и отсутствие цензуры. Поклонники восхитились вечерним платьеми фигурой звезды. "Ох и сочная бомбита!", "О, Боги, какиеКакиеМегоСексиНогиии…", "Самая красивая из всех звезд шоубиза", "Твоя фигураидеальная", "Горячая штучка", – высказались фолловеры.Отметим, что Анна любит дразнить подписчиков смелымиобразами. Кроме того, певица не стесняется показывать свое соблазнительное и ухоженноетело. Однако часть пользователей Сети считает, что Седоковой стоит бытьпоскромнее.Как писали "Дни.ру", Седокова– многодетная мама. Она воспитывает наследников Алину, Монику и Гектора. Вседети певицы рождены от разных мужчин. Недавно Анна рассказала, что послерасставания с партнерами вскоре находит нового кавалера. Однако пока она решиласделать перерыв и побыть одна.