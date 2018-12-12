За
просрочку доставки пассажира и багажа или груза в пункт назначения
перевозчику придется заплатить штраф в четыре раза больше.
Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Теперь
каждый час задержки обойдется авиакомпании в 100 рублей вместо 25
ранее.
За
просрочку доставки пассажира и багажа или груза в пункт назначения
перевозчику придется заплатить штраф в четыре раза больше.
Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Теперь
каждый час задержки обойдется авиакомпании в 100 рублей вместо 25
ранее.
В
пояснительной записке к нормативно-правовому акту говорится, что в
соответствии с действующим законом перевозчик уплачивает штраф в размере
25% от минимального размере оплаты труда за каждый час просрочки. По
мнению законодателей, такой размер санкций недостаточен.
"С
учетом повышения общего уровня цен в экономике возникает необходимость
внесения изменений в вышеуказанную норму Воздушного кодекса, которая не
изменялась с 2000 года", – сказано в документе.
В
связи с этим законодатели предлагают повысить ответственность
перевозчика за задержки в четыре раза – до ста рублей за каждый час
просрочки. При этом оговаривается, что размер санкции не может превышать
50% стоимости перевозки.
Напомним,
в прошлом году Госдума приняла закон о черных списках
пассажиров-хулиганов. Гражданина включат в данный перечень после
вступления в законную силу постановления об административном наказании
за хулиганство на борту воздушного суда.
Внести
дебошира в черный список авиакомпания сможет в течение 30 суток с
момента соответствующего решения суда. Пассажир может обжаловать эту
меру.