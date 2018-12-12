За просрочку доставки пассажира и багажа или груза в пункт назначения перевозчику придется заплатить штраф в четыре раза больше. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Теперь каждый час задержки обойдется авиакомпании в 100 рублей вместо 25 ранее.

Запросрочку доставки пассажира и багажа или груза в пункт назначенияперевозчику придется заплатить штраф в четыре раза больше.Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Теперькаждый час задержки обойдется авиакомпании в 100 рублей вместо 25ранее.пояснительной записке к нормативно-правовому акту говорится, что всоответствии с действующим законом перевозчик уплачивает штраф в размере25% от минимального размере оплаты труда за каждый час просрочки. Помнению законодателей, такой размер санкций недостаточен."Сучетом повышения общего уровня цен в экономике возникает необходимостьвнесения изменений в вышеуказанную норму Воздушного кодекса, которая неизменялась с 2000 года", – сказано в документе.связи с этим законодатели предлагают повысить ответственностьперевозчика за задержки в четыре раза – до ста рублей за каждый часпросрочки. При этом оговаривается, что размер санкции не может превышать50% стоимости перевозки.Напомним,в прошлом году Госдума приняла закон о черных спискахпассажиров-хулиганов. Гражданина включат в данный перечень послевступления в законную силу постановления об административном наказанииза хулиганство на борту воздушного суда.Внестидебошира в черный список авиакомпания сможет в течение 30 суток смомента соответствующего решения суда. Пассажир может обжаловать этумеру.