Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект о любительском рыболовстве. Документ устанавливает право на свободную и бесплатную ловлю рыбы в России.

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект о любительском рыболовстве. Документ устанавливает право на свободную и бесплатную ловлю рыбы в России.Парламентарии одобрили законопроект в первом чтении еще в декабре 2013 года. Однако затем не прекращались споры о том, какие нормы должны войти в документ. В итоге депутатам всё же удалось прийти к компромиссу, заверил председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.Закон, который вступит в силу 1 января 2020 года, закрепил право граждан бесплатно осуществлять любительское рыболовство на водных объектах общего пользования, за исключением водоемов, предоставленных для ведения рекреационных рыболовных хозяйств, сообщает РИА Новости. Принятый документ запрещает использование электроудочек, взрывчатых и химических веществ, а также ограничивает продажу сетей. В местах массового отдыха из соображений безопасности ограничивается подводная охота."Решено сохранить существующий механизм рыбопромысловых участков, против которых выступали рыбаки-любители, только для районов Севера, Сибири и Дальнего Востока и лишь в отношении ценных видов рыб, перечень которых утвержден приказом Минсельхоза России. К ним отнесены, в том числе семга, таймень, чавыча, омуль байкальский", — пояснил депутат Госдумы от Астраханской области Леонид Огуль.Недавно эвенки Бурятии пожаловались, что с введением моратория на вылов байкальского омуля стало труднее вести традиционный уклад жизни. Они потребовали, чтобы им разрешили ловить рыбу свободно.