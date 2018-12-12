Депутаты Госдумы РФ одобрили в первом чтении пакет поправок, обеспечивающих изолированное содержание в тюрьмах тех, кто был осужден за преступления террористической и экстремистской направленности.

Депутаты Госдумы РФ одобрили в первом чтении пакет поправок, обеспечивающих изолированное содержание в тюрьмах тех, кто был осужден за преступления террористической и экстремистской направленности.В настоящее время такие осужденные могут быть направлены отбывать срок в исправительные колонии общего, строгого и особого режима."В таких учреждениях осужденные содержатся в отрядах и могут поддерживать общение со значительным числом лиц, что сохраняет возможность распространения экстремистской идеологии", — пояснил ТАСС один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.Чтобы предотвратить возможную вербовку в местах лишения свободы, новые поправки в законодательство предлагают включить преступления террористической направленности в перечень особо опасных, за совершение которых может быть назначено отбывание наказания именно в тюрьме."В тюрьмах лица содержатся в камерах малыми группами и изолированы от остальных осужденных", — объяснил депутат.Кроме того, планируется наделить ФСИН правом переводить осужденных, пропагандирующих радикальные идеи, в другие исправительные учреждения того же вида не по месту жительства или совершения преступления."Это необходимо для разобщения сложившихся в местах лишения свободы экстремистских ячеек", — уточнил Павел Крашенинников.